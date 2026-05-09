Disfruta mañana de “Orquestándola Norteño Sinfónico” con Conjunto Primavera en El Palomar

–Música norteña y sinfónica se unirán en un espectáculo único este 10 de mayo en El Palomar

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía a disfrutar del espectáculo “Orquestándola Norteño Sinfónico”, que contará con la participación de Conjunto Primavera, y se llevará a cabo mañana 10 de mayo en el Parque El Palomar, a partir de las 16:00 horas, como parte de la celebración del Día de las Madres.

Este concierto ofrecerá una propuesta única al fusionar la música sinfónica con el regional mexicano, en una experiencia pensada para que las familias chihuahuenses disfruten de una tarde llena de emoción, nostalgia y grandes interpretaciones.

Para esta presentación se ha conformado una orquesta sin precedentes, integrada en su mayoría por músicos chihuahuenses, junto con talento nacional e internacional, bajo la dirección del maestro Samvel Abrayaham.

Asimismo, los arreglos musicales están a cargo de Alfredo Corrales, quien ha desarrollado una propuesta que logra unir ambos géneros en una experiencia sonora innovadora, emotiva y de gran calidad artística.

La participación de Conjunto Primavera, agrupación emblemática del regional mexicano, garantiza un repertorio lleno de temas que han marcado generaciones y que forman parte del gusto del público.

Como parte de esta celebración, se realizarán dinámicas y rifas dirigidas a las madres asistentes, quienes podrán participar al ingresar al evento. Entre los premios destaca un automóvil, como reconocimiento a su papel fundamental en la sociedad.