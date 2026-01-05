¡Ya volvimos!-Maduro, ecos locales y nacionales-¿El regidor comunista?-Bonilla y el predial

La caída de Nicolás Maduro, el hoy derrocado presidente de Venezuela, resonó bastante en la política nacional y local, pues aunque ese país sudamericano está a casi 5 mil kilómetros de distancia de Chihuahua, todos los actores políticos opinaron en torno a la detención de Maduro por órdenes de Donald Trump tras el quirúrgico operativo encabezado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, acusado de ser un narcoterrorista, eso por parte del vecino país, y por sus compatriotas, de ser un dictador. Como era de esperarse, la presidenta Claudia Sheinbaum y los morenos, vestidos de una rancia izquierda, condenaron la acción de Trump y defendieron al opresor venezolano, escudándose en la dizque soberanía. Mientras que la oposición aplaudió que el dictador haya sido derrocado, al igual que prácticamente todos los venezolanos dentro y fuera de su país, con excepción, claro está, de los que se beneficiaban del régimen y los que se disfrazan de un izquierda podrida que ni ellos mismos logran entender. Porque se supone que la izquierda defiende derechos, no los pisotea, como lo hizo Maduro; la izquierda pregona libertad, no la destruye, como lo hizo el dictadorzuelo por el que hoy Sheinbaum y compañía se rasgan las vestiduras.

Tanta fue la indignación de la pseudoizquierda morenista, que hasta descongelaron a su tótem y de nueva cuenta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para quejarse de la caída de Maduro. Pero lo que más llamó la atención fue un comentario de Trump respecto a lo sucedido en Venezuela cuando era entrevistado por Fox News. ¿Qué sucederá con México? Y es que es de todos conocidos que aquí el narcotráfico y la narcoviolencia están imparables, así que aunque el presidente de los Estados Unidos reconoció que le tiene respeto a Sheinbaum, también afirmó que “algo habrá qué hacer con México, pues está gobernado por los cárteles”. Y una cosa quedó demostrada el 3 de enero. Don Trump no bromea…

En el caso de los senadores por Chihuahua, los morenistas Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Javier Corral firmaron el desplegado de apoyo a la postura de Sheinbaum Pardo, mientras que el panista Mario Vázquez condenó la “narcotiranía” de Maduro, misma situación fue replicada en los legisladores locales, mientras el coordinador de la bancada morena, Cuauhtémoc Estrada, decía “no al intervencionismo”, sus homólogos del PAN y del PRI, Alfredo Chávez y Arturo Medina, también arremetieron contra el dictador capturado por Estados Unidos, tan es así que el líder de la fracción parlamentaria tricolor resaltó que “no prosperará ningún régimen que pacte con el crimen que arrodilla al pueblo”. Así las cosas con la política internacional que terminó por repicar fuerte en lo nacional y local.

******

Pero bueno, no es de sorprender que los morenos sean calificados como defensores y admiradores de dictadores. Ya lo han hecho con Vladimir Putin, el presidente ruso conocido por también violentar derechos humanos, en especial de la comunidad LGBT… incluso hay quienes admiran Estados genocidas que afortunadamente ya no existen, como la URSS, cuyos líderes, en especial Stalin, no nada más fue un dictador, fue un asesino. El caso es que momentos después de haber defendido a Maduro, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, quien también es regidor del Ayuntamiento de Chihuahua capital, presumió estar muy contento por un regalo que le hicieron: una chaqueta con la hoz y el martillo, símbolo del comunismo. La pregunta es: si tanto le gusta al regidor ser comunista, debería de ir a vivirlo en carne propia. Ahí están Cuba, Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte… porque es fácil ser comunista mientras se disfruta lo que les ha otorgado el capitalismo, tan es así que en los comentarios en su post en Facebook, los que opinaron se lo dejaron ver, incluso hubo hasta quienes etiquetaron a las páginas del Departamento de Estado de EU y por supuesto que no lo bajaron de comunista.

******

Ya con las fiestas navideñas y de Año Nuevo concluidas, la realidad también comenzará a pegar duro esta semana. Y es que será en los próximos días cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se reúna con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, otro comunista trasnochado que quién sabe con qué sorpresa va a salir, pues a decir de la inquilina de Palacio Nacional, sería en aproximadamente dos semanas cuando la mentada reforma sea presentada ante el Congreso de la Unión. Así que en alerta deberían estar los partidos opositores, ya que una cosa es que los foros se hayan realizado con sus voces incluidas, y otra muy distinta es saber qué tanto los escucharon o si se hicieron de palo y orejas de pescado.

******

El que hoy tendrá agenda pública es el alcalde Marco Bonilla, quien tiene planeado acudir a pagar el impuesto predial a las 9 horas de este lunes en las cajas de la Tesorería Municipal que se ubican en el edificio Eloy S. Vallina, en el mero corazón de Chihuahua capital. Fue desde el viernes, el 2 de enero, cuando los pagos comenzaron por parte de los ciudadanos, los cuales buscaron aprovechar el descuento del 12 por ciento que estará vigente durante todo este primer mes del 2026.

******

Luego de un año complicado en cuestiones personales, esto debido a la enfermedad y posterior fallecimiento de su marido, el empresario Víctor Cruz Russek, la gobernadora Maru Campos aprovechó los últimos días de diciembre para viajar a Estados Unidos en compañía de su familia política, con quienes pasó los festejos de Año Nuevo en el vecino país, esto sin dejar de estar pendiente de lo que sucede en el estado de Chihuahua, además de que el Poder Ejecutivo no se paralizó del todo en este periodo vacacional, pues integrantes del Gabinete continuaron chambeando y planificando los que se vendrá en los primeros meses de este año que apenas comienza.