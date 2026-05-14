Califica Alfredo Chávez de “interesante” reforma electoral propuesta por el GPPRI: “la discutiremos y tomamos con mucha seriedad”

Luego de que el Grupo Parlamentario del PRI que coordina Arturo Medina, presentó una reforma a la Ley Electoral del estado, su homólogo del PAN, Alfredo Chávez, calificó la propuesta de “interesante” y afirmó que la analizarán y discutirán, pues las propuestas de los priistas se “toman con mucha seriedad”.

“Vamos a tener que discutirla en la Comisión de Gobernación, pero hay cosas interesantes que podríamos discutir”, dijo Chávez Madrid.

Respecto a lo que propone la bancada priista, de que el candidato a la alcaldía encabece la lista de aspirantes a regidurías, Alfredo Chávez señaló que “habrá que estudiarlo y habrá que ver si funciona en nuestro contexto estatal. Esto yo lo pondría como cuestionamiento, pero de entrada, les digo que eso me hace una propuesta interesante que vamos a estudiar. El PRI ha honrado la agenda por Chihuahua y las propuestas que vienen del PRI las vemos con mucha seriedad en Acción Nacional”.

Entre los principales puntos de la iniciativa destaca el establecimiento de límites claros en los convenios de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, a fin de impedir que funciones estratégicas del proceso electoral local, como la impresión de boletas, la distribución de documentación electoral o la recepción y resguardo de paquetes electorales, puedan ser transferidas o asumidas por autoridades distintas a las locales.

La propuesta también contempla como causal de nulidad aquellos casos en los que los paquetes electorales hayan sido trasladados, recibidos o custodiados por personas ajenas a las expresamente autorizadas por la legislación electoral. El Grupo Parlamentario del PRI argumentó que durante el pasado proceso electoral se registraron diversas irregularidades relacionadas con la ruptura de la cadena de custodia, situación que dificultó la verificación de resultados en distintos municipios del estado.

Otro de los apartados de la reforma propone permitir que quienes compitan por una presidencia municipal puedan aparecer simultáneamente como primera fórmula en las listas de regidurías por representación proporcional de su mismo partido o coalición, con el propósito de fortalecer la representación política en los ayuntamientos y aprovechar perfiles que participaron directamente en la contienda electoral.