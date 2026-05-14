Chihuahua ejemplo nacional en atención de la desnutrición infantil, compartirá estrategia y experiencias

La Secretaría de Salud participa este 14 y 15 de mayo en el Taller Estrategia para el Manejo de la Desnutrición Aguda Infantil (DAI) “Nutriendo Futuros Saludables” en CDMX, luego de que el estado fuera reconocido a nivel nacional por su estrategia para la atención integral de la desnutrición infantil.

Derivado de esta distinción, Chihuahua fue invitado como parte del equipo capacitador nacional para compartir las estrategias y experiencias implementadas, particularmente el programa intersectorial de atención a la desnutrición impulsado desde 2023, considerado modelo de referencia para otras entidades del país.

Representaron a la entidad el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Covián; además de personal especializado del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, encabezado por su directora, Sandra Caraveo.

Como parte del equipo también se convocó a Diana Manzanera, gastroenteróloga pediatra, y a los licenciados en nutrición pediátrica Alejandra García y Edgar Chávez, quienes compartirán las estrategias y herramientas que han permitido fortalecer la detección, atención y seguimiento oportuno de la desnutrición aguda infantil en el estado.

El personal del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua impartirá temas como clasificación de la desnutrición aguda infantil, criterios de referencia y contrarreferencia, el tratamiento médico-nutricional en el primer nivel de atención, así como acciones prácticas basadas en casos clínicos.

Las 32 entidades del país tienen presencia en este encuentro que reúne a más de 200 participantes de instituciones estatales y federales como DIF, IMSS, IMSS-Bienestar e Issste, quienes replicarán la capacitación en municipios prioritarios con mayor vulnerabilidad alimentaria y nutricional.

En la ceremonia de apertura se contó con la presencia del secretario de Salud del Gobierno Federal, David Kershenobich Stalnikowitz.

La estrategia “Nutriendo Futuros Saludables” tiene como objetivo fortalecer las capacidades del personal de salud y comunitario para la identificación temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento efectivo de la desnutrición aguda infantil, a fin de disminuir su letalidad en las regiones prioritarias.

La Secretaría de Salud continuará con las acciones de prevención, capacitación y atención integral, con estrategias basadas en evidencia y el trabajo coordinado con instancias federales y estatales, para que Chihuahua siga como referente nacional en la atención de la desnutrición aguda infantil.