Pide Marco Bonilla cerrar filas por Chihuahua ante jóvenes empresarios de Cuauhtémoc

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con jóvenes empresarios de Cuauhtémoc, donde llamó a trabajar en unidad para defender el futuro de Chihuahua ante los retos económicos, de seguridad y desarrollo que enfrenta el estado.

En la reunión participaron representantes de sectores como agricultura, ganadería, producción lechera, comercialización, energías alternativas, construcción, gasolineras y transformación de la manzana, quienes compartieron inquietudes sobre la situación actual de la región.

Durante su mensaje, Marco Bonilla destacó que Chihuahua necesita fortalecer su competitividad, cuidar al sector productivo y mantener firmeza frente a los problemas que afectan al campo y la economía.

Asimismo, expresó preocupación por las condiciones que enfrenta actualmente el sector agropecuario, particularmente en temas relacionados con el agua, financiamiento y producción.

También advirtió sobre los riesgos de inseguridad y presencia del crimen organizado en distintas regiones del país, señalando que Chihuahua debe mantenerse fuerte en seguridad y desarrollo institucional.

Por ello, pidió a empresarios y ciudadanos involucrarse activamente en la construcción de un proyecto que priorice infraestructura, salud, conectividad y apoyo al sector productivo.

Durante el encuentro, Marco Bonilla compartió parte de su experiencia al frente del Gobierno Municipal de Chihuahua y señaló que la cercanía con la ciudadanía y el trabajo coordinado han permitido consolidar resultados en la capital del estado.

Por su parte, el empresario Sigifredo Corral destacó la importancia de mantener una visión conjunta entre gobierno y sector empresarial para impulsar el desarrollo de Cuauhtémoc y de toda la región.