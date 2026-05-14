Feria de Santa Rita traerá ventas, no bajas; señala Cocentro

Con el arranque de la feria de Santa Rita 2026 no se prevé un impacto negativo en ventas para el centro de la ciudad.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación de comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola, destacando que hay mas oportunidad de una derrama económica.

“Yo creo que no bajan las ventas, al contrario la gente para ir a la feria busca cosas para vestirse guapo o guapas, consumen y mejora la economía”, comentó.

Señala que los giros beneficiados son distintos entre ropa vaquera, botas y más, la economía se moverá por lo cual no hay pesimismo por lo cual es necesario buscar el impulso con descuentos para el comercio.