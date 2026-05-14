Denuncia GPPAN amenazas a “servidores de la nación” para que lleven personas a marcha vs Maru, incluso de otros estados del país

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, reveló que han recibido denuncias por parte de los “servidores de la nación” para que lleven personas a la marcha que realizará Morena este sábado, en la cual exigirán juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos por “violentar la soberanía nacional”.

“Primero, decirles que también hemos detectado que vendrán personas de otros estados del país que está movilizando Morena. Ratificamos lo que hemos dicho en estas últimas horas. La marcha del próximo sábado no van a ir los ciudadanos chihuahuenses, van a ir los simpatizantes de Morena, de otros estados y de los municipios aledaños al municipio de Chihuahua, va a ser un evento electoral”, resaltó Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada panista añadió que “se tiene que auditar incluso y yo creo que puede tipificar o pueden caer en actos anticipados de campaña. La doble moral con la que salen es increíble, yo espero que le digan la verdad a la gente, les está yendo muy mal en la convocatoria. Nos va a dar mucha pena escuchar el no estás solo a Rubén Rocha Moya. Entonces, pues los chihuahuenses de bien, los que queremos a nuestro estado, los que no andamos fingiendo el acento norteño, los que sabemos cómo se vive en este estado, les aseguro que no van a ir a la marcha”.

Alfredo Chávez informó que les han revendo que “a los servidores de la nación, a la gente que está trabajando en Bienestar, se les está exigiendo mínimo ocho personas, si no con la amenaza de correrlos. Decirle a la gente que está siendo presionada por Morena, que no están solos, en este país todavía existen leyes laborales que los protegen y que si no quieren ir a esa marcha, no lo hagan, no les va a pasar nada ni van a perder su trabajo. Lo hemos estado comprobando en diversos audios, en diversos puntos de reunión donde están los camiones que llevarán y traerán a la gente y lo hemos comprobado a través de redes sociales y a través, como les digo, en específico, puntos de reunión, horas de salida, personas encargadas de los camiones. Vuelvo a repetirles, esta es la camiónmarcha, porque no vienen ciudadanos sin partido, vienen militantes de Morena y muchos de ellos tristemente vienen coaccionados con perder la chamba”.