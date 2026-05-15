Pronostican viernes caluroso, con chubascos aislados en las regiones serrana y noreste

Este viernes, la corriente en chorro subtropical, en interacción con una vaguada en altura, un canal de baja presión, la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico y un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

🌧️🌫️En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias aisladas y bancos de #Niebla en el noroeste y norte de #México🇲🇽. 🤓 Ver detalles en la imagen👇 pic.twitter.com/wutoOuSvE0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 15, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sureste, incluye: Palomas, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Namiquipa, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Delicias, Rosario, El Tule, Huejotitán, Coronado,; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, El Vergel, Meoqui, Julimes, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua a Ahumada, de Chihuahua a Cuauhtémoc y de Jiménez a Parral; así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 34/22, Juárez 33/22, Janos 32/18, Madera 26/11, Temósachi 28/13, Cuauhtémoc 30/15, Ojinaga 38/25, Delicias 37/22, Camargo 37/22, Jiménez 37/22, Parral 33/20, Creel 25/7, Chínipas 40/24, Guachochi 26/9, El Vergel 25/7.