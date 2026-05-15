Legislador de Texas impulsa sanciones y aranceles contra México; lo acusa de incumplir el Tratado de Aguas

Legisladores republicanos de Estados Unidos, pidieron sancionar al gobierno mexicano por incumplir el Tratado de Aguas de 1944 que existe con Estados Unidos.

El senador conservador John Cornyn aseguró que ya trabaja en una iniciativa para presionar al gobierno de México para que entregue la ración de agua detallada en el tratado.

Water shortages created by Mexico's failure to follow the 1944 Water Treaty have wreaked havoc on the ability of farmers and ranchers in South Texas to plan and to tend their crops & livestock, hurting both them and our state’s economy. I’m introducing legislation called the… — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) May 13, 2026

“Estoy presentando una legislación llamada la ‘Ley de Agua para Agricultores’, que impondrá penalizaciones en forma de aranceles a México si continúan en su incumplimiento en las entregas de líquido”. escribió el senador.

En un discurso grabado, Cornyn detalló el tratado firmado entre ambos países, en el que se debía regular el reparto de aguas en la zona fronteriza río Colorado y el río Grande.

Señaló que el tratado indica que Estados Unidos debe entregar 1.5 millones de acres-pie, o casi 500 mil galones, de agua del río Colorado a México cada año, mientras el país está obligado a entregar 1.75 millones de acres-pie a Estados Unidos del río Grande cada cinco años.

“Si bien Estados Unidos ha cumplido diligentemente con su parte del acuerdo, México ha incumplido repetidamente. Ahora, México tiene un déficit de cientos de miles de acres-pie en las entregas de agua requeridas”, criticó el senador.

Aseguró que en el ciclo más reciente, finalizado en octubre pasado, México entregó menos de la mitad del agua que estaba obligado a entregar según los términos del tratado.

“México no ha sido constante en el suministro de agua, a veces esperando hasta el final del período de cinco años para entregar una cantidad sustancial, supuestamente para ponerse al día”, dijo, señalando que esta deuda ha dificultado la vida a más de 400 mil agricultores y ganaderos que viven en Texas.

“Imaginen intentar cultivar sin saber si tendrán agua durante cuatro años, solo para recibir una gran suma al final del quinto año. Simplemente no funciona. Pero este es un dilema muy real que enfrentan muchos de mis electores en el sur de Texas”, dijo.