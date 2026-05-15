Gasolineros piden ampliar estímulos de IEPS al diésel para sostener pacto de precios tope

El gremio gasolinero pidió al gobierno ampliar la tasa de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para poder sostener el precio máximo al público de 27 pesos por litro de diésel, ya que es su voluntad seguir con el pacto voluntario de precios mientras exista volatilidad global en materia petrolera.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Enrique Félix Robelo, dijo durante la Convención 2026 en Mérida, Yucatán, que la tasa actual que se aplica, que en la última semana fue de 60.7% de estímulo, puede llegar hasta 100% y aunque el costo lo absorberían las finanzas públicas, el bolsillo de los consumidores no se vería afectado, como la administración actual busca según sus políticas.

“En la pandemia fue necesario llegar a 100 algunas semanas, se hizo y no tuvo las repercusiones que se pensaba”, aseguró, “tenemos que recordar que se trata de un acuerdo temporal, que no sabemos cuánto durará pero que no es para siempre”.

El empresario aseveró ante medios de comunicación que desde el organismo se trabaja para exponer las necesidades de sus agremiados de todos los tamaños y que el gobierno es sensible ante sus planteamientos, por lo que no está en sus planes romper el pacto o incitar a reducir la venta de diésel, combustible en que alrededor de 45% de los expendios ya ha adoptado el trato de sostener el precio máximo al público.

La venta de diésel en el país tiene un precio máximo desde abril, fijado en 27 pesos por litro. Esto, por el pacto de carácter voluntario entre el gobierno y los empresarios gasolineros, mismo que ha sido rechazado por múltiples representantes de gasolineras en el país.