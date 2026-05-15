Conductor vuelca su BMW en la carretera estatal 27 y el vehículo termina incendiado

Elementos de Seguridad y Vialidad del seccional de Álvaro Obregón atendieron un hecho vial registrado durante los primeros minutos de este viernes sobre la carretera estatal número 27 que conduce a la comunidad de La Quemada.

El reporte se recibió alrededor de las 00:00 horas, movilizando a la unidad hasta el kilómetro 29, donde los agentes localizaron un vehículo envuelto en llamas y prácticamente consumido por el fuego.

En el lugar, el conductor identificado como Elías Armando D. E, de 28 años de edad, manifestó que circulaba de sur a norte cuando perdió el control al tomar una curva, saliendo del camino y dando dos giros sobre su propio eje hasta terminar sobre el toldo. Indicó además que, al salir del automóvil, observó humo proveniente del interior del vehículo.

La unidad siniestrada corresponde a un sedán BMW color negro, modelo aproximado 2010. El conductor rechazó atención médica al señalar que no presentaba lesiones. Los daños fueron estimados en aproximadamente 100 mil pesos y el vehículo fue asegurado en el corralón oficial.