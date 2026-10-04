Ya está aquí el calendario mensual del PAAM, conoce las los horarios de las entregas correspondientes

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 8 de octubre al 9 de noviembre.*
8 de octubre:
- Riberas, 9:00 horas
- El Porvenir, 10:00 horas
- Sahuaros, 13:30 horas
9 de octubre:
- CEDEFAM Unidad Vallarta, 10:30 horas
- Unidad Karike, 12:15 horas
13 de octubre:
- Chihuahua 2000, 9:00 horas
14 de octubre:
- Quintas Carolinas y gente inscrita en Nuevo Triunfo, 10:30 horas
15 de octubre:
- CEDEFAM 2 de junio, 9:00 horas
- Villa Nueva, 12:00 horas
19 de octubre:
- Villa Vieja, 9:00 horas
- La Villa, 10:45 horas
- Industrial, 12:00 horas
20 de octubre:
- Insurgente, 9:00 horas
- Lomas Karike, 9:00 horas
- Unidad, 11:45 horas
- Diego Lucero, 13:00 horas
21 de octubre:
- Panorámico, 9:00 horas
- Colinas del Sol, 9:00 horas
- Granjas, 9:45 horas
22 de octubre:
- Martín López, 13:00 horas
23 octubre:
- Cerro de la Cruz, 9:00 horas
26 de octubre:
- Aires del Sur, 10:30 horas
27 de octubre:
- CEDEFAM Dale, 11:15 horas
- Valle de la Madrid, 11:00 horas
- Díaz Ordaz, 12:00 horas
- Rosario, 13:00 horas
28 de octubre:
- Lázaro Cárdenas, 9:45 horas
*29 de octubre:
- Ranchería Juárez, 12:00 horas
30 de octubre:*
- CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas
- Vistas Cerro Grande, 12:00 horas
4 de noviembre:
- Lealtad II, 9:45 horas
- Lealtad I, 10:45 horas
- Desarrollo Urbano, 11:45 horas
5 de noviembre:
- Santa Rosa, 9:00 horas
6 de noviembre:
- CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas
9 de noviembre:
- Arturo Gámiz, 9:00 horas
- CEDEFAM Palestina, 12:00 horas
- Popular, 13:30 horas
Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.