La liga anunció que el juego fue suspendido y aclaró en un comunicado que “los informes oficiales confirman que los hechos registrados no fueron en las inmediaciones del estadio”.

Ciudad de México. La serie de beisbol entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave fue cancelada tras los hechos de violencia registrados la noche del viernes en Guasave, que obligaron a suspender el encuentro en el estadio Kuroda Park, informó la Liga Mexicana del Pacífico mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

“La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvaguardar la integridad de todos los que hacen posible el beisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación”.

Asimismo, la liga destacó la importancia de proteger a las familias que acuden a los estadios de la región del Pacífico.

“En el Pacífico vivimos un beisbol por la paz. Para que el beisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios. Hoy nos toca cuidarnos entre todos. Así volveremos pronto a encontrarnos en las gradas”, agregó el comunicado firmado por el presidente de la liga, Salvador Escobar.

En imágenes y videos difundidos la noche del viernes en redes sociales se observó cómo los aficionados en el estadio Kuroda Park se resguardaron al escuchar disparos de armas de fuego, al igual que los peloteros que se encontraban en el diamante.

Tras lo ocurrido, la liga anunció la suspensión del juego y aclaró en un comunicado que “los informes oficiales confirman que los hechos registrados no fueron en las inmediaciones del estadio”.