Reportar una emergencia, alertar sobre una situación sospechosa o solicitar apoyo puede ser tan sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp a través de Red Vecinal CUU Capital de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, herramienta que permite una comunicación directa con agentes para compartir información que contribuya a brindar una atención más oportuna.

Mediante la Red Vecinal, personas pueden enviar mensajes, fotografías, audios y videos a un grupo donde están policías del sector e incluso hasta el mismo comisario, Julio Salas. Pueden reportar emergencias o situaciones de inseguridad en las colonias, así como compartir la ubicación exacta de algún incidente.

De esta manera, los policías y bomberos pueden conocer mayores detalles de la situación antes de arribar al lugar y contar con elementos que faciliten su intervención, incluyendo la canalización cuando sea necesario.

Actualmente, la Policía Municipal cuenta con mil 143 redes vecinales activas, y más de 25 mil usuarios conectados.

Con esta acción, se promueve la participación de las familias en la prevención y se mantiene un canal de comunicación cercano con la corporación, haciendo de la colaboración ciudadana una herramienta importante para mejorar la atención de reportes y emergencias.

El Gobierno Municipal invita a las y los chihuahuenses a sumarse a esta iniciativa y solicitar la creación de una Red Vecinal para su colonia, enviando un mensaje de WhatsApp al 614-235-64-83 o comunicándose al 614-442-73-00, extensión 3191, en cualquier horario.