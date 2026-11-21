Entre miradas tiernas, colitas inquietas, abrazos y mucha emoción, el Parque Los Frailes se llenó de historias de esperanza durante el Adoptón organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, donde 19 perritos, entre ellos Nala, Roberta, China, Tito, Tomasa, Arrow y Denver, encontraron una familia y comenzaron una nueva historia.

La jornada reunió a familias, parejas, niñas y niños que acudieron con la ilusión de conocer a un nuevo compañero de vida. Algunos llegaron con la decisión de adoptar, mientras que otros simplemente se dejaron conquistar por esas miradas y patitas que parecían decir: ¡Llévame contigo!

Uno de los momentos más emotivos fue la dinámica “Esta vez, el amor te elige a ti”, en la que los perritos tuvieron la oportunidad de acercarse a las personas y crear ese primer vínculo especial. Entre sonrisas, caricias y encuentros inesperados, quedó demostrado que, a veces, el amor llega en cuatro patitas y es él quien elige.

Esta actividad forma parte del programa permanente “Adopta como Héroe”, impulsado por el Gobierno Municipal, con el propósito de promover la adopción responsable y encontrar hogares amorosos para los animalitos que se encuentran bajo resguardo.

La Coordinación agradece a todas las personas que participaron y, especialmente, a quienes decidieron abrir las puertas de su hogar. Porque adoptar no solo cambia la vida de un perrito, también deja espacio para rescatar a otro que necesita ayuda.