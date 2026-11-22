Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado, localizó dos cuerpos inhumados de manera clandestina, en el interior del domicilio número 407 de la calle Guachochi, en la colonia Manuel Valdez, en Ciudad Juárez.

La intervención del citado inmueble fue con una orden de cateo cumplimentada por la Unidad de Personas Ausentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte.

Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal especializado de la Dirección de servicios Periciales y Ciencias Forenses, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), efectuaron la inspección, localizando lo siguiente:

•⁠ ⁠Un cuerpo del sexo femenino, en estado de descomposición, de aproximadamente 30 años de edad, que vestía un top blanco, sostén con cuadros de colores, bóxer negro a rayas, complexión robusta, 1.50 metros de estatura y cabello negro.

•⁠ ⁠Un cuerpo del sexo masculino, en estado de descomposición, de 50 años de edad aproximadamente, vestía pantalonera azul, playera color gris con logotipo rojo, de 1.80 de estatura, complexión robusta, tez blanca y sin cabello.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, para realizar los análisis correspondientes que determinen la causa de fallecimiento y temporalidad, así como individualizarlos.