Durante un encuentro con trabajadores de la región sur, escuchó sus experiencias y las principales necesidades que enfrentan en hospitales y clínicas

Marco Bonilla reconoció la entrega y vocación de médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, técnicos y operativos del sector salud de Parral y la región sur, con quienes se reunió para escuchar sus experiencias y las necesidades que enfrentan diariamente.

Durante el encuentro, destacó que detrás de cada bata blanca y uniforme hay personas con familias, sueños y responsabilidades, que muchas veces sacrifican fechas especiales y momentos con sus seres queridos para cuidar la salud de los demás.

“¡También hay que cuidar a quienes nos cuidan!”, expresó Bonilla, quien compartió que su reciente experiencia con un problema de salud le permitió valorar aún más el trabajo del personal médico y reflexionar sobre las dificultades que enfrentan tanto los pacientes como quienes los atienden.

En el diálogo, los trabajadores compartieron inquietudes relacionadas con sus salarios, condiciones laborales, regularización de contratos y prestaciones, así como la necesidad de contar con medicamentos, materiales e insumos suficientes para brindar una atención adecuada.

Bonilla destacó la importancia de escuchar directamente a quienes conocen el funcionamiento de hospitales y clínicas, para que sus experiencias y planteamientos sean tomados en cuenta en la construcción de la Plataforma Política del PAN.