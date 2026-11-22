Los enfrentamientos y la quema de vehículos en distintos puntos de Sinaloa motivaron una alerta de seguridad del gobierno estadunidense.

Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos emitió este sábado una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Sinaloa, en la que advirtió que la violencia registrada en varios municipios de la entidad tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, podría extenderse a todo el estado.

En un mensaje difundido a través de la cuenta @TravelGov, de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, se informó que el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo “está monitoreando informes de operaciones de seguridad en curso, enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos”. Estos hechos ocurrieron durante la noche en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

“Los ciudadanos estadunidenses en estas áreas deben permanecer atentos a posibles actos de violencia en todo el estado”, señaló la representación diplomática.

La alerta retomó el llamado de las autoridades locales a los residentes para que permanezcan resguardados, reduzcan al mínimo sus traslados y eviten transitar por la carretera federal 15, en el tramo entre Los Mochis y Culiacán.

El aviso estadunidense también advirtió que “los viajes aéreos y las operaciones de autobuses pueden verse interrumpidos”. Por ello, recomendó a sus connacionales que viajen por la región consultar con sus aerolíneas si sus vuelos siguen programados.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron la noche del viernes a Meza Flores, señalado como líder del cártel de Guasave y uno de los 10 fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadunidense.