El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), llevará a cabo el Mega Patio de Mi Casa este lunes 23 y martes 24 de noviembre en la colonia Minerales, con acciones para prevenir la rickettsia y proteger la salud de las familias y sus mascotas.

Las actividades se realizarán el lunes 23 en Minerales, etapas 1 y 3, y el martes 24 en Minerales, etapas 2 y 3, en un horario de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante ambas jornadas se ofrecerán servicios de ectodesparasitación para mascotas, vacunación antirrábica, fumigación peridomiciliaria y destilichadero, con el propósito de reducir la presencia de garrapatas y eliminar posibles espacios donde puedan reproducirse.

Se recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener limpios patios y espacios del hogar, evitar la acumulación de tiliches, mantener a las mascotas protegidas y revisar periódicamente sus camas y lugares de descanso.

La prevención requiere tanto de las acciones en las colonias como de la participación de las familias.

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a las y los vecinos de estos sectores a aprovechar los servicios del Mega Patio de Mi Casa y sumarse a las medidas de prevención para cuidar la salud de sus familias y mascotas.