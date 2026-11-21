El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el valor de la unidad, la participación ciudadana y el trabajo en equipo para fortalecer a Chihuahua.

A través de una publicación, el funcionario señaló que en cada rincón del estado existen historias que inspiran y personas dispuestas a trabajar por su tierra, además de destacar que recorrer Chihuahua permite conocer y aprender de quienes mantienen un compromiso con su comunidad.

“Hoy más que nunca toca unir voluntades, multiplicar esfuerzos y demostrar que cuando hacemos equipo nadie nos detiene”, expresó.

De la Peña cerró su mensaje con la frase “¡Porque sumando se defiende todo!”, con la que hizo un llamado a sumar voluntades y fortalecer el trabajo colectivo en favor del estado.