Xóchitl Contreras comparte alegría con más de mil niñas y niños en Ciudad Juárez

Con el firme compromiso de mantenerse cercana a las familias juarenses y de velar por el bien de la niñez, la diputada Xóchitl Contreras llevó a cabo una serie de convivencias infantiles en distintos sectores de la ciudad, donde la alegría, la unión familiar y la esperanza fueron protagonistas.

Estas actividades se realizaron en colonias y fraccionamientos como Pradera Dorada, infonavit Frontera y Eréndira, así como en encuentros con niñas y niños de los sectores Gardeno y Montecarlo. En cada uno de estos espacios, cientos de familias en cada lugar pudieron compartir momentos llenos de sonrisas, juegos y convivencia, en un ambiente pensado especialmente para fortalecer los lazos comunitarios.

Más de mil niñas y niños disfrutaron de juguetes, dulces, piñatas y dinámicas recreativas, en eventos diseñados para brindarles no solo diversión, sino también espacios seguros y dignos donde puedan crecer y desarrollarse plenamente.

Durante las convivencias, la diputada convivió de manera cercana con madres, padres de familia y niñas y niños, escuchando sus inquietudes y reafirmando su compromiso con cada familia.

“Para mí, lo más importante es nuestra niñez. Cada sonrisa que vemos hoy es un recordatorio de por qué debemos seguir trabajando todos los días. Las niñas y los niños merecen espacios dignos, seguros y llenos de oportunidades para crecer felices”, expresó.

Asimismo, destacó que su labor no se detiene:

“Voy a seguir gestionando, tocando puertas y trabajando con firmeza para cuidar la integridad de nuestra niñez, para que tengan mejores condiciones de vida y para que las familias sepan que no están solas. Este compromiso es permanente y nace del corazón”.

Estas convivencias forman parte de una agenda de trabajo enfocada en fortalecer el tejido social, impulsar la participación comunitaria y, sobre todo, en garantizar que las niñas y los niños de Ciudad Juárez crezcan en entornos de bien, respeto y protección.