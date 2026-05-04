Localiza Fiscalía a tres personas con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, encontró sanos y salvos a dos adultos y un adolescente, que contaban con reporte de ausencia, interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

El pasado sábado 2 de mayo, agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad Especializada, localizaron a Santiago E. V., de 36 años de edad, en un domicilio de la calle Urquidi, en la colonia Cerro de la Cruz.

Mientras que hoy lunes, encontraron a Luis Alonso H. Ch., de 33 años de edad, en un domicilio de la calle Privada de María Greveer, del fraccionamiento Majalca.

También localizaron al adolescente de iniciales B.J.S.D., de 13 años de edad, en un domicilio de la calle Secretaría de Programación y Presupuesto, de la colonia San Jorge.

Las tres personas localizadas declararon ante el Ministerio Público, que no fueron víctimas de algún delito y que sus ausencias fueron voluntarias.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.