Destaca AEI Occidente 112 detenciones en abril del 2026

La coordinación regional de la Agencia Estatal de Investigación, informa sobre los trabajos realizados en el mes de abril del 2026, destacando la detención de 112 personas en flagrancia y con órdenes de aprehensión.

El informe estadístico mensual señala que en el citado periodo se detuvo a 55 personas en mandamientos judiciales por delitos como homicidio, robo con y sin violencia y por narcomenudeo.

Asimismo, en ese lapso se detuvo en flagrancia a 57 personas por diversos delitos como son: robos, lesiones, violencia familiar entre otros.

El reporte indica también que en el pasado mes de abril se efectuaron 187 operativos, se dio cumplimiento a dos órdenes de cateo en seguimiento a indagatorias por narcomenudeo.

También se tuvo la recuperación de 12 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 17 vehículos por motivos de investigación. De igual forma, se aseguró 5.563 kilogramos de mariguana, 73.9 gramos de cocaína y 67.83 gramos de cristal.

También fueron aseguradas 12 armas de fuego, de las cuales, 08 son cortas y 04 largas, así como 270 cartuchos de distintos calibres.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

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