En fase de gestionar permisos federales para obra en Poniente 5; inversión de 360 mdp

El munícipe Marco Bonilla informó que el proyecto del bulevar Luis H. Álvarez, conocido como Poniente 5, se encuentra en fase de gestión de permisos federales, por lo que aún no existe una fecha definida para el inicio de su construcción.

Explicó que actualmente se tramitan autorizaciones ambientales ante instancias como la Semarnat, Profepa y Conagua, lo que mantiene el avance del proyecto sujeto a los tiempos de respuesta de dependencias federales.

“Estamos en esa etapa, no sabría decirles el tiempo; espero que sea rápido, pero dependemos de la liberación de los permisos”.

Indicó que de manera paralela se trabaja en el esquema de financiamiento de la obra, el cual ya fue presentado a regidores y deberá ser sometido a votación en el Cabildo para posteriormente enviarse al Congreso del Estado, donde requerirá mayoría calificada.

Detalló que el proyecto contempla, en su primera etapa, una vialidad de dos carriles por sentido, con posibilidad de ampliarse conforme avance el desarrollo urbano de la zona. Asimismo, indicó que será construida con concreto hidráulico en su totalidad.

La inversión estimada para este primer tramo, que conectará la zona de La Cantera con la prolongación de la avenida Homero, asciende a alrededor de 360 millones de pesos.

El alcalde sostuvo que esta obra busca aliviar la carga vehicular del Periférico de la Juventud, donde circula la mayor parte del parque vehicular de la ciudad, por lo que consideró que su construcción representará un cambio importante en la movilidad urbana.