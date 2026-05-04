Darán de baja 50 armas Smith&Wesson de la DSPM; cerca de 80 policía no portan una por investigación

Julio Salas, comisario de Seguridad Pública Municipal informó que se darán de baja 50 armas Smith&Wesson las cuales ya pasó su uso de vida para la corporación y se tienen que entregar al área de Defensa Nacional para que ellos designen o asignen más adelante.

Recordó que en equipamiento tienen armas Pietro Beretta (italianas) de las cuales se adquirieron 44 armas para la generación antepasada, suficiente para tener actualmente equipados a los policías municipales, es decir, cada elemento tiene su arma a cargo, no es que se esté prestando el arma en un día de turno o de noche.

Mencionó que hay unos policías que no cuentan con el arma de fuego adscrita porque tienen un tema en los examenes de confianza.

En este tenor, Salas González hizo hincapié que desde hace cuatro años los portes de armas ya no los entrega la DSPM, sino que ahora son entregados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) firmados por Gilberto Loya Chávez.

Hablando de números, recalcó que son por lo menos 80 elementos los que no cuentan con porte de armas, entre hombres y mujeres los cuales atraviesan por un proceso administrativo o por reprobar exámenes de confianza. “Si no tienes el examen aprobado, se te desarma, igual si estás señalado por temas de violencia familiar con denuncia ante el OIC, esos policías se tienen que desarmar. Aclaro, hombres y mujeres, porque también hay mujeres en temas de violencia familiar. Nosotros lo que hacemos es prevenir que vaya a ocasionar algún hecho donde utilicen las armas de fuego a su cargo, privando a alguien de la vida”.

¿Cuántas veces los policías han hecho uso de sus armas de fuego? —Cuatro.

¿Cuáles? —En el evento donde se privó de la vida al ejemplar Vico; el caso donde unos policías andaban en entrenamiento y se les acercó un auto con un arma de fuego; en la persecución al sur de la capital la semana pasada y uno más en área de inteligencia, ahí la utilizaron sin privar de la vida a nadie. Este es un dato de enero a la fecha.