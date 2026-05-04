Fortalece CEAVE atención integral con capacitación intensiva a personal operativo y administrativo de Zona Norte

Con el compromiso de elevar los estándares de servicio y garantizar un trato humano a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), de la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo un programa de especialización intensivo, dirigido al personal operativo y administrativo de la Zona Norte en Ciudad Juárez.

Esta jornada de profesionalización responde a la estrategia estatal de mejora continua, enfocándose en tres ejes fundamentales para la ruta de justicia y reparación: la recepción, el primer contacto y el registro de víctimas.

Durante el programa, se brindaron herramientas técnicas y operativas para asegurar que el ingreso de las personas al sistema de atención no sea un proceso meramente burocrático, sino un espacio de atención diferenciada. Los temas centrales incluyeron:

• Optimización del primer contacto: Protocolos para reducir la revictimización desde el momento en que se solicita el apoyo.

• Atención diferenciada: Reconocimiento de las necesidades específicas de grupos vulnerables (niñez, mujeres, pueblos originarios y personas con discapacidad).

• Eficiencia en el registro: Agilización de los procesos internos para que el acceso a los fondos de ayuda y medidas de asistencia sea más oportuno.

“Nuestra prioridad es que cada persona que llegue a las oficinas CEAVE en Ciudad Juárez se sienta escuchada y protegida. No solo estamos mejorando trámites, sino reforzando la calidez y la calidad de una atención que debe ser, por definición, restauradora del tejido social”, señalaron autoridades de la institución durante el cierre de la jornada.

Debido a la dinámica social de la región fronteriza, la Comisión de Atención a Víctimas, reafirma su presencia y compromiso de mantener un equipo altamente capacitado para responder a los retos actuales en materia de Derechos Humanos.

Con estas acciones, la Zona Norte se posiciona como un referente en la implementación de procesos ágiles y con perspectiva diferenciada.

La CEAVE reitera que el acompañamiento integral es un derecho, y la especialización de su personal es la vía para asegurar que la justicia y la dignidad sean accesibles para todas las víctimas en el estado.