Bajan 8% ventas en restaurantes en los últimos cuatro meses del año

Andres Nava restaurantero y agremiado a la sección de restauranteros de Canaco, señaló que las ventas en este sector han bajado hasta un 8% en el primer cuatrimestre del 2026.



Debido a las alzas de los precios de algunos alimentos como verdura, carne y elementos básicos de cocina se dio un incremento en los precios de menú u es Hgo afectó directamente al consumidor final.



”La situación está difícil sólo el cuatrimestre del año cerró con una baja del 8% de ventas para el sector en general, si nos impacta mucho la verdad”, comentó.



Asegura que esto da paso a la informalidad en estos momentos por lo cual es creíble la baja o cierres de restaurantes en la ciudad.