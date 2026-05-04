FGR cita a declarar a 50 agentes de Chihuahua que participaron en desmantelamiento de narcolaboratorio

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que alrededor de de 50 personas son investigadas por su presunta relación con el caso del laboratorio clandestino hallado en el municipio de Morelos. Los reportes indican que en territorio nacional habrían operado elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

“Cerca de cincuenta personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días”, destacó Ulises Lara López, vocero de la institución.

Lo anterior, tras conocerse la muerte de dos agentes estadunidenses y otros dos que estuvieron involucrados en un operativo en la Sierra del Pinal el 19 de abril.

Lara López dijo que se han realizado requerimientos dirigidos a diversas autoridades para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido.

“De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República”.

Y apuntó: “La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva a lo ocurrido con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”.