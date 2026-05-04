Realiza GOECHI jornadas de intervención en escuela primaria Club de Leones

Como parte de las acciones prioritarias que implementa la Agencia Estatal de Investigación para fortalecer entornos seguros, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) llevó a cabo una intervención integral de carácter formativo en la escuela primaria Club de Leones, en la ciudad de Parral.

Las actividades estuvieron dirigidas a padres de familia, a quienes se les brindó orientación sobre conductas y prácticas que, aunque se han normalizado en la sociedad, pueden constituir delitos.

Asimismo, se les exhortó a mantenerse atentos a los contenidos a los que acceden sus hijos mediante redes sociales y plataformas digitales, así como a identificar posibles situaciones de riesgo.

De igual manera, se trabajó con alumnos del plantel a través de dinámicas y presentaciones, en las que se abordaron conceptos básicos y ejemplos de conductas delictivas, con el objetivo de fomentar la prevención desde edades tempranas.

Como parte de la intervención integral, también se incluyó al personal docente, administrativo y de apoyo, a quienes se les proporcionaron herramientas para la detección y atención de conductas de riesgo dentro del entorno escolar.

Estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre padres de familia, autoridades educativas y corporaciones de seguridad, con el fin de propiciar ambientes escolares seguros y saludables para niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, refrendan su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada para prevenir la incidencia delictiva y promover una cultura de la paz y la legalidad.