“Sumando esfuerzos para avanzar con rumbo claro y dar resultados”: Maru se reúne con integrantes de su gabinete

Este día, la gobernadora Maru Campos encabeza una reunión con integrantes de su gabinete, con quienes revisó estrategias y avances de su administración.

“Me reuní con el equipo de gabinete para dar seguimiento a los avances y reforzar el trabajo que realizamos todos los días por nuestro estado”, señaló la jefa del Ejecutivo chihuahuense en sus redes sociales.

Asimismo, destacó que “en Chihuahua contamos con un gabinete comprometido, que trabaja todos los días con responsabilidad y cercanía para atender las necesidades de las y los chihuahuenses”.

“Seguimos sumando esfuerzos para avanzar con rumbo claro y dar resultados a nuestra gente”, resaltó la Gobernadora tras el encuentro con los titulares de diversas Secretarías que integran su administración.