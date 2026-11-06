Vuelven Quiñones y Vega al Tri; Chivas aporta la mayor base de convocados

La Selección Mexicana tendrá de regreso a Julián Quiñones y Alexis Vega en su convocatoria para los próximos compromisos ante Jamaica, correspondientes a la Nations League.

El director técnico Rafael Márquez dio a conocer la lista de futbolistas que integrarán el combinado nacional, en la que destaca la presencia de elementos de Chivas, club que aporta el mayor número de jugadores y se convierte en la principal base del equipo para esta convocatoria.

Entre las novedades también sobresale el regreso de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, quien vuelve a vestir la camiseta nacional después de casi cuatro años y medio de ausencia. Asimismo, Rodrigo Huescas reaparece tras superar una lesión de ligamento cruzado anterior que lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

Por su parte, Alexis Vega vuelve a ser considerado por Márquez, luego de que semanas atrás había manifestado su intención de retirarse de la Selección ante la falta de oportunidades. Julián Quiñones también regresa al equipo nacional, después de su participación mundialista, en la que marcó cuatro anotaciones.

Chivas aportará cinco futbolistas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado. América, en tanto, tendrá cuatro representantes: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Érick Sánchez e Isaías Violante.

La convocatoria está integrada por 28 jugadores y contempla una combinación de futbolistas de la Liga MX y del extranjero. México iniciará su concentración el 8 de noviembre en Mayakoba, Riviera Maya, para preparar la serie de cuartos de final.

El partido de ida se disputará el 14 de noviembre en Kingston, Jamaica, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar el 17 de noviembre en Monterrey. El ganador avanzará al Final Four de la Nations League y obtendrá su clasificación a la Copa Oro 2027.



Información tomada de Agencia Reforma