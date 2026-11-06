Prevén lluvias al norte de la entidad, máxima de 23°C para Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este viernes 6 de noviembre, la masa reforzada de aire frío que impulsa al frente frío número 4 sobre el norte, noreste y centro del país en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán un ambiente de frío a fresco por la mañana, de templado a cálido por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana.
Asimismo, cielo de mayormente despejado a nublado con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, que pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste y sureste, incluyen: Juárez, Ahumada, Palomas, Coronado, Jiménez, Camargo y La Cruz.
Además, lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, centro y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachi, Namiquipa, Bachíniva y Moris. Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 23, Juárez 21, Janos 20, Madera 19, Temósachi 19, Cuauhtémoc 18, Ojinaga 24, Delicias 24, Camargo 25, Jiménez 25, Parral 23, Creel 18, Chínipas 31, Guachochi 18, El Vergel 17.