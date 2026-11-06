Dejé de ser general y ahora seré soldado: César Komaba tras dejar la presidencia del PAN

CHIHUAHUA, CHIH. — César Komaba confirmó su salida de la presidencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN), asegurando que su decisión no está vinculada a la crisis generada por el caso Jáuregui y garantizó la unidad al interior del partido en la capital del estado. En su lugar, de manera provisional, asumirá las riendas la secretaria general Viridiana Denisse Gutiérrez, mientras el Comité Municipal define si la ratifica o convoca a un nuevo proceso de elección.

Durante su posicionamiento, Komaba descartó de manera categórica los rumores que lo vinculaban con Morena,afirmando que su convicción panista permanece intacta y que continuará militando en el partido desde otra trinchera. “Ni aunque fuera el último partido que estuviera en el país o en el mundo. Yo sigo siendo panista, es mi único partido y lo seguiré defendiendo”, expresó al declarar que ahora le tocará fungir como “soldado” tras dejar la dirigencia, además de respaldar las aspiraciones de Daniela Álvarez para buscar la alcaldía de Juárez.

Finalmente, el exdirigente garantizó la cohesión interna frente a las distintas preferencias de los grupos políticos locales —incluso aquellos reacios a la integración de perfiles externos— y señaló que se mantendrá respetuoso de los cauces institucionales del partido. Mientras tanto, la dirigencia municipal determinará los siguientes pasos administrativos para la conducción del comité directivo.