Inaugura René Chavira cancha de futbol rápido en primaria Vicente Riva Palacio

Gracias al Presupuesto Participativo, cuentan con un espacio que ayudará a que practiquen deporte en buenas condiciones

El alcalde René Chavira, entregó una cancha de futbol rápido en la Escuela Primaria Vicente Riva Palacio, en la colonia Quintas Carolinas, la cual fue construida gracias al Presupuesto Participativo para que niñas y niños del plantel cuenten con un espacio donde puedan practicar deporte, jugar y convivir.

La cancha se equipó con pasto sintético, porterías, malla ciclónica y bancas. Los trabajos también incluyeron la construcción de banquetas y un acceso de concreto, la pintura de la barda perimetral y la colocación de pasto sintético en el área de convivencia exterior.

En su mensaje, el Alcalde reconoció que gracias a este programa, ya no juegan en malas condiciones, si no con instalaciones de calidad que ayudarán a que practiquen deporte y mejoren.

“El deporte les va a enseñar cosas muy bonitas que les va a servir para su vida. Disciplina, trabajo en equipo, respetar las reglas y sobre todo levantarse después de cada derrota para volver a intentarlo. El deporte no solamente forma buenos atletas, también nos ayuda a ser mejores personas y a tomar muy buenas decisiones”, añadió René Chavira.

Por su parte, la coordinadora de Participación Ciudadana Laura Contreras, explicó que estos trabajos son gracias a que la ciudadanía se puso de acuerdo para votar en el Presupuesto Participativo, así como al equipo del Gobierno Municipal por impulsar este programa para que la ciudadanía vote y sea parte de las decisiones que mejoran la ciudad.

La primaria Vicente Riva Palacio fue una de las 12 escuelas con proyectos ganadores en esta edición del Presupuesto Participativo, en la que la ciudadanía eligió 101 proyectos para mejorar colonias y planteles escolares de Chihuahua Capital.