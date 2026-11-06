Rafael Loera espera reglas del PAN para buscar candidatura a la alcaldía de Chihuahua

Chihuahua, Chih.– El aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal de Chihuahua, Rafael Loera Talamantes, señaló que se encuentran a la espera de que se definan las reglas y lineamientos que deberán cumplir quienes busquen participar en el proceso interno de selección.

Loera Talamantes explicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN atrajo la definición de las candidaturas a las presidencias municipales, por lo que en los próximos días sostendrán una reunión con Santiago Taboada, con el propósito de conocer los lineamientos y requisitos para acceder al proceso de selección.

Respecto a la renuncia de César Komaba Rodríguez a la dirigencia municipal del partido, afirmó que esta decisión no afecta sus aspiraciones y reiteró su confianza en el PAN y su militancia.

Asimismo, reconoció la congruencia del exdirigente al separarse del cargo antes del inicio del proceso electoral, previsto para diciembre, a fin de no generar repercusiones en quienes buscan contender por la candidatura.