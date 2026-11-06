Hermano de César Duarte enfrentará proceso en libertad

En audiencia inicial celebrada esta tarde en la ciudad de Parral, se calificó de legal la detención de Alejandro D. J. y se formuló imputación en su contra por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de marihuana y cocaína con fines de comercio o suministro, así como por posesión de cartuchos de arma de uso exclusivo del Ejército.

Durante la audiencia, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que se fijó el 9 de noviembre, a las 15:30 horas, para continuar la audiencia y resolver si se le vincula o no a proceso.

Como medidas cautelares, se impusieron las siguientes:

* Presentación periódica quincenal ante el Instituto de Servicios Previos a Juicio, Zona Sur, a partir del 10 de noviembre.

* Prohibición de salir del estado de Chihuahua sin autorización judicial previa.

Se estableció que ambas medidas tendrán vigencia durante el proceso.

La determinación sobre las medidas cautelares no constituye una sentencia. Alejandro D. J. se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.