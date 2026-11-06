Pide Ramírez Cuéllar a la SCJN resolver juicio político contra Samuel García

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver de fondo los recursos relacionados con el juicio político promovido por el Congreso de Nuevo León contra el gobernador Samuel García, al considerar que las suspensiones judiciales pueden impedir la aplicación de eventuales sanciones.

El legislador cuestionó que el máximo tribunal haya dejado en pausa el análisis de la suspensión que impide al Congreso estatal destituir al mandatario, y sostuvo que aplazar la discusión no es suficiente.

Ramírez Cuéllar planteó que la Corte permita al Poder Legislativo de Nuevo León determinar lo conducente en el procedimiento y, en su caso, ejecutar las sanciones correspondientes.

En un posicionamiento, el diputado advirtió que permitir que el juicio político continúe, pero impedir que se apliquen sanciones como la destitución o la inhabilitación, podría anular su propósito como mecanismo de rendición de cuentas.

El legislador también informó que ha presentado iniciativas para eliminar el fuero constitucional y reformar el artículo 109 de la Constitución, con el objetivo de impedir que las controversias constitucionales o los juicios de amparo suspendan la sustanciación de los juicios políticos o la ejecución de sus sanciones.

Afirmó que estos cambios deben preservar el debido proceso y el derecho de defensa, al tiempo que llamó a la ciudadanía a exigir reformas para combatir la corrupción y la impunidad.

Ramírez Cuéllar sostuvo que ningún gobernante ni servidor público debe estar por encima de la ley y pidió fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

Con información de López-Dóriga Digital