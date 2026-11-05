Revisan Maru y secretario de Hacienda avance en creación del Presupuesto 2027

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, para revisar los avances en la integración del Presupuesto de Egresos 2027 y analizar las prioridades financieras que orientarán el próximo ejercicio fiscal.

Durante el encuentro, se abordaron las proyecciones económicas y la planeación de los recursos públicos, con el objetivo de garantizar un presupuesto responsable, equilibrado y enfocado en atender las principales necesidades de las familias chihuahuenses.

Lo anterior, mientras se mantiene la meta de llevar dignidad para las y los chihuahuenses en todos los rincones de la entidad, mediante acciones en rubros clave de infraestructura social, carretera, de alimentación y de salud.