Renuncia Coordinador de Estructuras de Morena; se suma al proyecto de Andrea Chávez en Juárez

CHIHUAHUA, CHIH. — Este 5 de noviembre de 2026, Luis Daniel López anunció su renuncia a la coordinación estatal de la estructura territorial de Morena tras cuatro años al frente del cargo, para trasladarse a Ciudad Juárez e integrarse al equipo político de la senadora Andrea Chávez. A través de un video difundido en sus redes sociales, el exfuncionario partidista detalló que su salida marca el cierre de un ciclo de poco más de una década dentro del movimiento guinda en el estado.

Durante su mensaje de despedida, López hizo un balance de su gestión destacando logros en organización y afiliación,como haber superado los 400 mil afiliados en la entidad, además de consolidar la credencialización, las asambleas y la instalación de comités municipales en los 67 municipios de Chihuahua.

Tras agradecer la confianza de la estructura territorial, confirmó que su incorporación al proyecto de la senadora Andrea Chávez —a quien describió como parte de una nueva generación de mujeres en la política— se da con el mismo compromiso y convicción de continuar trabajando por la región fronteriza.