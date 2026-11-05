Inaugura Secretaría de Turismo el recorrido multimedia “La Leyenda de los Monitos” en Meoqui

– _Con una inversión estatal de más de 424 mil pesos, se renovó este espacio cultural para preservar una de las leyendas más representativas del municipio_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con el ayuntamiento de Meoqui, inauguró el área de exhibición multimedia “La Leyenda de los Monitos”.

Como parte de la modernización del espacio, en el que se hizo una inversión de 424 mil 699 pesos, se incorporó equipamiento tecnológico que incluye una pantalla retráctil, proyector, sistema de sonido y una tableta, que ofrecerán al público una experiencia multimedia atractiva e inmersiva.

La historia de los “Monitos de Meoqui” es una de las más conocidas de esta región de la entidad. El relato tiene su origen en octubre de 1987 y narra el supuesto avistamiento de pequeños humanoides por un grupo de niños, en el patio de una vivienda de la colonia Barrio Nuevo.

Con el paso del tiempo se convirtió en una de las leyendas urbanas y de ufología más populares de Chihuahua y de México.

A fin de acercar esta historia al público se destinó un espacio en la Biblioteca Municipal de Meoqui, cuyas instalaciones fueron acondicionadas para convertirlo en un atractivo turístico equipado para recibir a los visitantes.

A través de un recorrido ilustrado, las y los visitantes pueden conocer la narración de estos acontecimientos mediante imágenes y elementos audiovisuales que permiten acercarse a esta peculiar historia, vinculada con la identidad y el patrimonio cultural de la región.

Los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento también contemplaron la instalación de tablarroca y plafones, pintura, pisos y zoclos, así como luminarias especiales para salas de exposición y sistemas de climatización.

También se renovó la herrería, con la instalación de puertas y un letrero de aluminio.

El nuevo espacio se ubica en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Meoqui y estará abierto al público de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para que habitantes y visitantes conozcan y disfruten de este recorrido, que forma parte de los atractivos culturales y turísticos del municipio.