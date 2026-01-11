Vuelcan joven y niño de cuatrimoto en la colonia La Haciendita

Un joven y un menor sufireron un accidente al volcar de una cuatrimoto en la colonia La Haciendita.

El accidente se presentó en la calle Catedral de Guadalajara y calle catedral de Chihuahua en la colonia antes menriconada en donde un joven masculino de 23 años resultó con heridas de consideración, así como una lesión leve por parte de su hermano, un menor de 10 años.

Ambos viajaban a bordo de una cuatrimoto cuando pierten el control y terminan volcados en el camino.

Paramédicos de la Cruz Roja abordó de dos ambulancias llegaron para atender a los lesionados y trasladándolos a un hospital para su atención médica.

En el lugar policía vial se encuentra haciéndose cargo del accidente para la creación de croquis de responsabilidades.