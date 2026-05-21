Vinculan a proceso a imputado por privación de la libertad y violación en Meoqui

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Meoqui, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Carlos V. T., por los delitos de privación ilegal de la libertad personal agravada y violación.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta de Meoqui, acreditaron la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 836/2025.

De acuerdo con la carpeta da investigación, Carlos V. T., mantuvo retenido a una víctima masculina, desde el 26 hasta el 29 de octubre del año 2025, en un cuarto de un inmueble ubicado sobre la calle Francisco Sarabia s/n, de la colonia Lázaro Cárdenas, Meoqui, en donde la agredió física y sexualmente.

El imputado fue detenido con orden de aprehensión, el 12 de mayo de 2026, en la avenida Francisco I. Madero S/N, de la misma colonia referida, por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación.

Cabe señalar que esta representación social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, no obstante, el Juez de Control le impuso la medida cautelar de arraigo domiciliario.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).