Conductora de BMW se impacta contra árbol en la Ortiz Mena; tres lesionados

La conductora de una camioneta BMW X6 de color negro y modelo reciente perdió el control del volante y terminó impactándose de manera frontal contra un árbol ubicado sobre el camellón lateral de la avenida Ortiz Mena, entre las calles Carbonell y Francisco Villa, frente a las instalaciones del Colegio de Bachilleres número 3.

Tras el fuerte accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a la conductora y a dos acompañantes, quienes resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial arribaron a la escena para tomar nota del percance y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.