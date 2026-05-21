Cumplimenta AEI orden de aprehensión a probable responsable de secuestrar a pareja de Guatemala

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Walter Daniel C. G., probable responsable del delito de secuestro agravado, cometido en Ciudad Juárez.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 131/2026, se ejecutó este jueves 21 de mayo, en la carretera federal Juárez-Casas Grandes, cruce con la calle Profesora Emilia Téllez Díaz, ya que se le acusa de haber privado de la libertad durante 19 días, a las víctimas de iniciales N.S.C.G., y I. A. G., originarios de Guatemala, con el fin de obtener cantidades de dinero a cambio de no ocasionarles daños físicos.

La orden de aprehensión fue otorgada por un Juez de Control, como resultado de las investigaciones derivadas de una denuncia, en la que se refirió que las víctimas, quienes arribaron a esta ciudad fronteriza el 20 de diciembre de 2025, fueron secuestradas y a sus familiares, se les exigió el depósito de diversas cantidades de dinero, hasta obtener un total de 35 mil dólares.

El 09 de enero de 2026, las víctimas lograron escapar por su propio pie, y gracias a las investigaciones, se logró individualizar al responsable.

Walter Daniel C. G., de 30 años de edad, fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).