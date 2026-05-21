IMSS impulsa acciones integrales para fortalecer la lactancia materna en beneficio de madres y recién nacidos

● Más de 177 mil recién nacidos egresaron en 2025 de hospitales del IMSS con lactancia materna

exclusiva.

● El Instituto cuenta con 95 lactarios y brinda acompañamiento especializado antes y después

del nacimiento.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consolida una estrategia integral para fomentar, proteger y acompañar la lactancia materna mediante acciones de atención médica, orientación especializada y apoyo continuo a las madres derechohabientes y sus familias.

Como parte de este esfuerzo institucional, el Seguro Social ofrece atención prenatal y posnatal, consejería

personalizada, capacitación al personal de salud y campañas informativas orientadas a fortalecer la práctica de la lactancia materna desde los primeros días de vida de las y los recién nacidos.

Además, el IMSS dispone de 95 lactarios ubicados en unidades médicas y centros de trabajo, espacios acondicionados para que las mujeres puedan extraer, conservar y almacenar leche materna de manera

segura, higiénica y privada, lo que favorece la continuidad de la lactancia al reincorporarse a sus actividades

laborales.

En el marco del Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna, que se conmemora el 21 de mayo, la

doctora Gloria Nilda Delgado Guzmán, adscrita a la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer, destacó que gracias a estas acciones, durante 2025 un total de 177 mil 730 recién nacidos de término

egresaron de hospitales del IMSS con lactancia materna exclusiva, resultado que refrenda el compromiso

institucional con la salud y el bienestar de la infancia desde el nacimiento.

Explicó que la leche materna proporciona una nutrición óptima, fortalece el sistema inmunológico, reduce el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales, y favorece el desarrollo cognitivo del bebé.

Para las madres, amamantar contribuye a la recuperación después del parto, fortalece el vínculo afectivo y disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario.

Resaltó que el IMSS acompaña a las mujeres desde el control prenatal con educación sobre los beneficios

de la lactancia, asesoría sobre técnicas correctas de amamantamiento, apoyo durante el parto, seguimiento

en el puerperio, orientación continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales, donde se resuelven dudas y se promueve la continuidad de esta práctica.

La doctora Delgado Guzmán afirmó que el Seguro Social promueve la lactancia en la primera hora de vida, mantenerla de manera exclusiva durante los primeros seis meses, ofrecerla a libre demanda, evitar el uso de fórmulas, biberones o chupones sin indicación médica, asegurar una técnica adecuada de agarre y posición, y continuarla junto con alimentación complementaria hasta los dos años o más.

Además, el Instituto trabaja para derribar mitos como la idea de que “no se produce suficiente leche” o que

“la fórmula es igual o mejor” a través de información clara y acompañamiento profesional, herramientas

que fortalecen la confianza de las madres para amamantar con seguridad y éxito.

La especialista subrayó que la protección de la lactancia materna es una responsabilidad compartida.

El apoyo de la familia, del personal de salud, de los centros laborales y de la sociedad en su conjunto es

fundamental para que las madres ejerzan su derecho a amamantar en condiciones adecuadas.

“La lactancia materna es mucho más que alimentar: es un acto de amor, protección y vida. Apoyarla es

apostar por un futuro más sano para México. En el IMSS, cuidar la lactancia materna es cuidar la vida, y

cuidar la vida siempre será nuestra prioridad”, apuntó.

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