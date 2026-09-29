Vuelca segunda caja de tráiler cargado con toneladas de papel en Anáhuac

Anáhuac, Chih.- Un tractocamión terminó con una de sus cajas volcada luego de que el conductor perdiera el control al circular por la carretera a Tacuba, en hechos registrados la tarde de este lunes.

La Policía Seccional de Anáhuac atendió el reporte alrededor de las 14:50 horas, en el kilómetro 4 de dicha carretera, donde localizaron un tractocamión Kenworth T680, color azul, con placas nacionales, conducido por Noel L. I., de 26 años de edad.

De acuerdo con el conductor, circulaba por la carretera cuando salió ligeramente del camino y una de las llantas tomó la terracería. Al intentar reincorporarse a la vialidad perdió el control, provocando que la segunda caja del tráiler se desconectara y terminara volcada.

El vehículo transportaba 10 rollos de papel, con un peso aproximado de 2 mil 400 kilogramos cada uno, por lo que las autoridades realizaron las maniobras necesarias para retirar la caja y trasladarla al corralón de Grúas Corral.