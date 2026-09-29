Exhorta Protección Civil a la población a no circular por puntos críticos de la ciudad

•⁠ ⁠Ante las precipitaciones de este lunes la CEPC hace un llamado urgente a la ciudadanía, para que evite traslados innecesarios y omita transitar por zonas con riesgo de inundación repentina

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un llamado urgente a la ciudadanía, para que evite traslados innecesarios ante las registradas en la ciudad de Chihuahua.

La dependencia estatal pide a la población no transitar por calles y avenidas con riesgo de inundación repentina.

Protección Civil informa que tiene identificados puntos con registros de acumulación de agua, como el cruce de avenida Independencia y calle Jorge Muñoz en la colonia Desarrollo Urbano.

Además de la avenida Nueva España y calle 20 en la colonia Misael Núñez.

La dependencia exhorta a extremar precauciones al circular por la avenida Equus y boulevar Juan Pablo II, en Punta Oriente; en la avenida Fuerza Aérea y Palestina, en Tabalaopa; en la avenida Independencia y Escudero, en la colonia San Felipe, y en calle Ahuehuete y avenida Tecnológico, en la colonia Tecnológico.

Otras vialidades que representan puntos de riesgo y deben evitarse son la Río Aros y avenida Tecnológico en Unidad Vallarta; la avenida Juan Escutia y José María Mata, en Infonavit, y el cruce de Cantera con Periférico de la Juventud, en la zona de Cumbres.

La CEPC recuerda a la ciudadanía que ante cualquier emergencia o situación de riesgo derivada de las lluvias, se encuentra disponible de manera permanente el servicio de emergencias 9-1-1.