Tormenta azota la capital del estado; desquicia tráfico y provoca inundaciones

Un fuerte aguacero se registró la tarde de este lunes en distintos sectores de la ciudad de Chihuahua, provocando calles mojadas y complicaciones para los automovilistas.

La lluvia se presentó de manera intensa por momentos, acompañada de cielo completamente nublado, por lo que se pidió a la población conducir con precaución y reducir la velocidad, principalmente en zonas donde pudiera registrarse acumulación de agua.

Autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante las condiciones climáticas y evitar cruzar por zonas donde el nivel del agua pueda representar un riesgo.