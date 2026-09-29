Calles inundadas, autos varados y caos vial, así luce Chihuahua capital tras la tormenta de esta tarde

​La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene una alerta amarilla y vigilancia permanente en varios municipios, debido a las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes, asociadas a los efectos de Polo y al ingreso de un frente frío.

​En la capital del estado se reportan precipitaciones intensas, por lo que las autoridades piden extremar precauciones al transitar por vialidades propensas a acumulaciones de agua, como las avenidas Independencia, Tecnológico, La Cantera y el Periférico de la Juventud.