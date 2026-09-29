Atiende Gobierno Municipal incidentes ocasionados por lluvias en Chihuahua Capital

-Corte preliminar registra 50 vehículos varados, 15 árboles caídos y afectaciones en postes, bardas y domicilios

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de Protección Civil Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, mantiene la atención de incidentes ocasionados por las lluvias registradas este lunes en Chihuahua Capital.

De acuerdo con el corte preliminar conjunto de ambas áreas, hasta el momento se reportan 50 vehículos varados, 15 árboles caídos, dos postes afectados, dos bardas colapsadas y cinco domicilios atendidos, 3 de ellos por inundaciones.

Una de las bardas colapsadas se ubica en la zona de El Reliz y la otra en la salida a Cuauhtémoc. Dos de los domicilios atendidos se encuentran en Lomas del Santuario.